Inbreker op heterdaad betrapt in Hoogeveen

Inbreker op heterdaad betrapt (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Een inbreker is in de nacht van maandag op dinsdag op heterdaad betrapt toen hij probeerde een woning in Hoogeveen binnen te dringen. Dat meldt de politie.

De bewoner hoorde een verdacht geluid en waarschuwde de politie. Die trof de inbreker aan op het dak van het huis.



De man is aangehouden. Hij bleek ook nog 181 dagen cel te moeten uitzitten.