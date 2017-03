Volgende week terrasweer in Drenthe

Volgende week kunnen we het terras weer op (foto: Marcel van Hoorn/ANP)

ASSEN - De temperaturen schieten vanaf volgende week flink omhoog in onze provincie.

En dus kunnen we het terras op, volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



18 graden

"Volgende week draait de wind naar zuidwestelijke richtingen en wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar met middagtemperaturen eerst rond de 15 graden en later volgende week waarschijnlijk wel 18 graden", aldus de weerman. Eind september hadden we deze temperaturen voor het laatst.



'Ideaal terrasweer'

"Het blijft tot en met vrijdag droog. De dagen starten regelmatig met mist met daarna al vrij snel stralend zonnig weer. In de loop van de week zijn er ook vriendelijke stapelwolken en de zuidwestenwind doet het rustig aan en is overwegend zwak tot vrij matig. Kortom: ideaal terrasweer", laat Van der Zwaag weten.



Volgens de weerman gaat het eerste weekend van april een klein beetje regen vallen. De temperaturen zakken iets terug. Maar de kans is groot dat het droge voorjaarsweer daarna terugkeert.