Automobilist rijdt bejaarde fietser omver

De fietser is naar het ziekenhuis gebracht (foto: archief RTV Drenthe)

VLAGTWEDDE - Een automobilist uit de gemeente Aa en Hunze heeft gisteren een bejaarde fietser aangereden.

De fietser van 72 uit het Groningse Veelerveen raakte volgens de politie ernstig gewond.



Het ongeluk gebeurde in Vlagtwedde. De automobilist van 47 reed op een kruising achteruit en zag daarbij de fietser over het hoofd. Het slachtoffer kwam door de aanrijding ten val.



De 72-jarige man is naar het ziekenhuis gebracht.