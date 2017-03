Assenaar botst tegen boom na mislukte inhaalpoging

Assenaar gewond na botsing met boom (foto: RTV Drfenthe)

GLIMMEN - Een 23-jarige inwoner van Assen is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Rijksstraatweg in Glimmen.

De man haalde met zijn auto in een bocht een vrachtauto in. Toen hij tegenliggers zag naderen week hij uit, verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom.



De Assenaar zat bekneld en is door de brandweer uit zijn auto gehaald.



De politie vermoedt dat de man alcohol had gedronken, daarom is in het ziekenhuis een bloedproef gedaan.