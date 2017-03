Pannenkoeken van jongeren voor ouderen op Nationale Pannenkoekendag

De kinderen bakken pannenkoeken voor de ouderen (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe) Druk aan het bakken (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Ouderen van woonzorgcentrum de Horst werden vanochtend in het zonnetje gezet met pannenkoeken. Deze werden gebakken door jongeren van Jenaplanschool Kristalla uit Emmen.

Het bakken van de pannenkoeken is in het kader van de Nationale Pannenkoekendag.



Honger

De eerste bewoner van de Horst zat al met het bestek in de handen voordat de eerste gaspitjes überhaupt aanstonden. "Het is toch grandioos dat de kinderen dit voor ons doen", vertelt hij enthousiast. De kinderen vinden het eerst nog wat spannend, maar zodra het eerste sissende geluid klinkt van het beslag dat in de hete pannen valt, gaan ze los.



"We doen dit vooral omdat het leuk is", vertelt basisschooldirecteur Peter Möhlmann. "We vinden het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en om ook wat te doen voor de mensen in de omgeving." Trots kijkt hij naar de kinderen van zijn school die druk doorbakken op kleine kookplaatjes.



Banketbakkersroom

Behalve het bakken van de pannenkoeken worden ze ook versierd door de kinderen. Ze zijn druk in de weer met grote, rode spuitzakken vol banketbakkersroom. Uiteraard ontbreekt ook de poedersuiker niet die, net als thuis, net iets te hard op tafel wordt teruggezet zodat er een poedersuiker-explosie plaatsvindt. Kinderen lachen, de ouderen kijken glunderend toe.



Uiteindelijk mogen de bewoners van de Horst proeven, en dat gaat ze goed af. "Dit smaakt echt grandioos", vertelt de man die als eerst aan tafel zat. "Het is pas na tienen, maar ik lust elk moment van de dag wel een pannenkoek." Verder hoef je hem niet meer te storen want hij geniet, zowel van de pannenkoek als van het aanzicht van de bakkende kinderen.



Behalve deze scholieren uit Emmen bakken kinderen in heel Nederland vandaag pannenkoeken. De bedoeling van Nationale Pannenkoekendag is om ouderen wat meer in het zonnetje te zetten. Dat is vandaag bij de Horst in ieder geval goed gelukt.

Door: Ronald Oostingh