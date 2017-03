Moskee in Assen beplakt met kwetsende posters

De moskee aan de Stadhouderslaan in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Onbekenden hebben de Turks-Islamitische moskee in Assen beplakt met posters, waarop kwetsende teksten stonden.

De posters zijn waarschijnlijk zaterdagnacht geplaatst. Het gaat om twee posters op A3-formaat. Meteen na de ontdekking zijn de posters weer verwijderd. De politie plaatste vandaag een oproep op Facebook in de hoop dat getuigen zich melden.



'Rot op'

Op een van de posters staat de tekst: "Erdogan hoort niet in de EU of NAVO. Jullie passen je aan of rot op. Jullie hebben het voorbeeld." Daarmee lijkt de maker van de poster te verwijzen naar de gespannen situatie tussen Turkije en de EU.



De voorzitter van de moskee laat weten dat het niet de eerste keer is dat de moskee het doelwit is van vandalen. Maar over het algemeen zijn er in de laatste jaren geen problemen geweest.



'Kom langs!'

"Als mensen een probleem met ons hebben, kom dan gewoon binnen. Dan praten we erover", vertelt de voorzitter van de moskee aan de Stadhouderslaan.



De politie laat weten te onderzoeken wie de posters op de moskee hebben geplakt.