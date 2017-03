Hoogeveens verwijssysteem bij euthanasie nog altijd uniek in Nederland

HOOGEVEEN - De manier waarop huisartsen in Hoogeveen de uitvoering van euthanasie onderling hebben geregeld is uniek in Nederland.

Hoogeveen is de enige regio in ons land waar de artsen onderling hebben afgesproken wie wel en geen euthanasie uitvoert en hoe ze patiënten aan elkaar overdragen.Het idee stamt uit 2012. "Toen we begonnen, was het helemaal nieuw voor collega's, terwijl het een vrij simpele regeling is", zegt huisarts Henk Kuiper.Een huisarts die zelf geen euthanasie kan of wil uitvoeren, kan simpelweg een beroep doen op een collega. Kuiper: "De huisarts belt dan naar een assistent die een lijst beheert. Vervolgens krijgt hij de namen door van mensen die het over kunnen nemen." De eigen huisarts blijft wel bij de patiënt betrokken in het proces naar de euthanasie toe.Hoewel de Hoogeveense werkwijze nog niet in andere delen van het land wordt toegepast, is er wel veel interesse voor het plan. Hoogeveen kwam gisteren landelijk in het nieuws door een uitzending van het programma Nieuwsuur . De Levenseindekliniek, een kliniek die euthanasieverzoeken overneemt als de eigen arts weigert mee te werken, noemde het Hoogeveense systeem een goede werkwijze.