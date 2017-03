Werkstraf voor inbraak in eigen huis en valse aangifte

Werkstraf voor valse aangifte (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 28-jarige man uit Vries is voor het doen van valse aangifte veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur.

De man trapte maart vorig jaar een ruit in van zijn eigen huis. Buren hoorden het glasgerinkel en waarschuwden de politie. Tegenover agenten verklaarde de man dat er bij hem was ingebroken en dat er iets gestolen zou zijn.



Toen later bleek dat er niets uit het huis was weggenomen, ontstond bij de politie het vermoeden dat de man niet de waarheid vertelde. Zo hing hij het verhaal op dat hij tijdens de ‘inbraak’ aanwezig was bij een voetbalwedstrijd van FC Groningen. Uit getuigenverklaringen bleek dat hier niets van waar kon zijn.



De man gaf later toe dat hij valse aangifte had gedaan. De reden zou geldgebrek zijn. De rechter kende geen pardon: "Wellicht probeerde u de verzekering te flessen. Hoe dan ook, u hebt de politie afgehouden van belangrijkere zaken en dat is de schade die ik u aanreken."