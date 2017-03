'Als Bas Dost één dag later jarig was geweest, hadden wij kunnen fluiten naar onze centen'

Bas Dost in Oranje (foto: ANP/Koen van Weel)

VOETBAL - De kans is groot dat spits Bas Dost morgenavond in de basis staat van Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Zijn concurrent in de voorhoede, Vincent Janssen, is namelijk ziek.

Kansen dus voor Bas Dost om zich te laten zien.



Dost was natuurlijk spits van FC Emmen, Heracles, Heerenveen en Wolfsburg. Maar het begon allemaal in Coevorden, bij Germanicus. Herman Eulink was daar in de jeugd leider van Bas Dost van z'n 5e tot z'n 11e.



In de basis

Eulink vindt het geweldig om Dost nu zo te zien schitteren. "Je blijft hem natuurlijk wekelijks volgen. Portugal is ver weg, maar ik ben wel naar Wolfsburg en Heerenveen geweest. Het is natuurlijk fantastisch dat zo'n jongen zich zo ontwikkelt en morgenavond in de spits zal staan bij Oranje. Het is natuurlijk al belachelijk dat er discussie was of Bas als topscorer van Europa wel of niet in de basis moet staan."



Mid-mid

Eulink kan zich de eerste ontmoeting met de 5-jarige Bas Dost nog goed herinneren. "Hij kwam op een zaterdagmorgen naar het voetbalveld en stelde zich netjes voor. Ik vroeg hem wat zijn positie was. 'Mid-mid', zei Bas. 'Nou, dan speel jij vandaag mid-mid', zei ik. Je kon toen al zien dat hij als 5-jarig jochie behoorlijk technisch was. Hij heeft bij Germanicus altijd op het middenveld gespeeld en nu is hij spits."



'Fluiten naar onze centen'

Bas Dost is jarig op 31 mei. Een dag na zijn twaalfde verjaardag, op 1 juni, ging hij over naar FC Emmen. "Als Bas één dag later jarig was geweest, waren we veel geld misgelopen", vertelt Eulink. "Want clubs krijgen een opleidingsvergoeding vanaf het twaalfde levensjaar. Dan hadden we kunnen fluiten naar onze centen."



Morgenavond speelt het Nederlands elftal in Sofia tegen Bulgarije. De wedstrijd begint om kwart voor negen. Nederland kan de punten goed gebruiken. In de poule voor kwalificatie voor het WK staat Nederland op dit moment tweede, achter Frankrijk.