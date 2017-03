Volgende week uitsluitsel over plek nieuwe ijsbaan

ASSEN - Gedeputeerde Staten beslissen dinsdag welk ijsbaanplan doorgaat, dat van Assen of dat van Hoogeveen. Op een persconferentie eind volgende week maakt gedeputeerde Henk Jumelet de keuze bekend.

Eind december dienden ICE World Drenthe en de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen beide hun plan in voor een ijsbaan. De provincie heeft vijf miljoen euro aan subsidie klaarliggen voor een kunstijsbaan in Drenthe.Voor Assen ligt er het plan ICE World Drenthe bij het TT Circuit. Bouwbedrijf Volker Wessels is initiatiefnemer. Het ijscomplex, dat energieneutraal gebouwd wordt, gaat uit van een wedstrijdbaan, ijshockeyhal en een skihal.Naast de ijsbaan moet een educatieve attractie komen, de Terra Experience. Hierin maken bezoekers een reis naar het binnenste van de aarde. Totale kosten van het plan zijn vijftig miljoen euro. De gemeente Assen wil 2,5 miljoen bijdragen.De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen gaat ook uit van een energieneutrale ijsbaan op het Bentinckspark, het Kleine-Bols IJsstadion. De kosten zijn bijna twintig miljoen euro. Naast de vijf miljoen subsidie van de provincie wil de stichting een lening van de provincie. Ook moet er geld komen van het bedrijfsleven en van particulieren via crowd funding.Beide plannen moesten uiterlijk voor 1 januari binnen zijn bij de provincie, anders zou de vijf miljoen euro aan provinciale subsidie vervallen. De provincie heeft Royal Haskoning DHV beide plannen inmiddels laten toetsen. Wat daaruit is gekomen, wil de provincie nog niet zeggen.Sinds de aankondiging in 2015 dat ijsbaan De Bonte Wever in Assen ging sluiten, zijn Assen en Hoogeveen in een strijd verwikkeld over waar een nieuwe ijsbaan gebouwd moet worden. Meerdere schaatsclubs kijken sinds de sluiting van de Asser baan vorig jaar reikhalzend uit naar nieuwbouw.