'Zaak Sharleyne naar ander arrondissement niet reëel'

HOOGEVEEN - Kan het Openbaar Ministerie in een ander arrondissement dan Noord-Nederland regie voeren in de zaak Sharleyne?

Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, wil dat graag omdat hij geen vertrouwen heeft in het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak is het niet mogelijk. "Dit is geen reëel verzoek", zegt Tak. De zaak moet volgens hem behandeld worden door een rechtbank in het gebied waar de misdaad heeft plaatsgevonden. "Als dan een ander Openbaar Ministerie dan Noord-Nederland de zaak moet voor brengen, geeft dat problemen", aldus Tak.Liesbeth Poortman, de advocaat van Remouchamps, is bang dat het Openbaar Ministerie Noord-Nederland uiteindelijk vrijspraak zal eisen. Zij wil daarom ook dat een ander arrondissement de zaak op zal pakken. "Anders ga ik weer naar het gerechtshof", laat Poortman weten.Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland laat weten dat ze op korte termijn een beslissing zullen nemen over de zaak Sharleyne. "Het is niet ondenkbaar dat een andere officier of zelfs een ander arrondissement de zaak gaat doen, maar dat beslissen we dan zelf", zegt woordvoerder Melanie Kompier. Voorbeelden van eerdere zaken waarin dit is gebeurd, heeft het Openbaar Ministerie niet.De 8-jarige Sharleyne overleed in juni 2015 door een val van een hoge flat in Hoogeveen. De moeder van het meisje werd een tijdje verdacht, maar ook al snel weer vrijgelaten. De zaak werd door het Openbaar Ministerie Noord-Nederland geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.De vader van het meisje liet op eigen initiatief extra onderzoek doen en vroeg bij het gerechtshof om heropening van de zaak. Gisteren besloot het gerechtshof dat de moeder van het meisje toch vervolgd moet worden.