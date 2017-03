Werkstraf voor 72-jarige man: 'Een magneet die problemen aantrekt'

De man maaide plantjes van zijn buren kapot (foto: Pixabay.com)

ASSEN/COEVORDEN - Een 72-jarige man uit Coevorden kreeg vandaag van de rechtbank in Assen een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur opgelegd.

In juli 2016 knipte en maaide hij de plantjes van enkele van zijn buren kapot. Vier maanden daarvoor stal hij een bankpas en een identiteitsbewijs uit een geparkeerde auto.



Plantjes van de buren

De man gaf aan dat de gemeente het openbaar groen in zijn omgeving slecht onderhield. "De zaden komen terecht in mijn tuin en dat wil ik niet." Volgens hem kan het zo zijn dat hij per ongeluk 'iets' van de heg van de buren heeft meegenomen. De buren spreken van vernieling en deden daarom aangifte.



Drukmiddel

De bankpas en het identiteitsbewijs wilde de man naar eigen zeggen niet stelen. De auto waar hij ze uit had gehaald, stond onbemand op zijn terrein, vertelde hij. De pas en het identiteitsbewijs nam hij mee als drukmiddel om de bestuurder bij terugkomst te bewegen tot een excuses.



'Stommen regeren de wereld'

De man verklaarde dat hij regelmatig te maken krijgt met mensen die hem bewust of onbewust provoceren. "Als je ze er op aanspreekt, dan reageren de meesten dom of agressief. De stommen regeren nou eenmaal de wereld."



Het strafblad van de man, dat teruggaat tot 1988, vermeldt meer van deze akkefietjes, aldus de rechter. "U lijkt een soort magneet die problemen aantrekt. Waarbij u altijd de schuld bij een ander legt."



'Gezond verstand'

De man voerde zijn eigen verdediging en drong aan op vrijspraak. "Ik doe een beroep op het gezonde verstand", betoogde hij. De rechter oordeelde anders. "Het zou prettig zijn als u uit de problemen blijft."