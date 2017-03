Ondernemend: Brandweerauto's uit Hoogeveen zijn populair in Nederland

HOOGEVEEN - De komende jaren worden er in Nederland veel nieuwe brandweerwagens aangeschaft. En daar profiteert de DRV Groep uit Hoogeveen van. De komende jaren leveren ze 38 brandweerwagens aan de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

André Knol, directeur van de Dutch Rescue Vehicles (DRV), vertelt er over in het RTV Drenthe-programma Ondernemend. DRV is ooit ontstaan uit het failliete Spijkstaal, dat SRV-wagens bouwde.Tegenwoordig passen ze Oostenrijkse brandweerwagens aan voor de Nederlandse markt. Bovendien zijn ze actief voor Defensie en bouwen ze trailers voor de autosport. "We zijn nu bezig met een tender voor de levering van zogenaamde crashtenders voor Schiphol", vertelt Knol. En dat levert weer werkgelegenheid op.Dat een website tegenwoordig niet genoeg is, weet fotografe Esther Hardon uit Hoogeveen maar al te goed. Ze houdt zich onder andere bezig met powershoots. Ook het gebruik van fotografie bij de inrichting van een interieur is een tak waarmee ze zich bezig houdt. Hardon is afgestudeerd aan de kunstacademie en maakt ware kunstwerken van haar werk.De derde gast is Corine Vogelaar. Zij is voorzitter van de vereniging van Vrouwelijke Ondernemers in De Wolden. Een netwerkorganisatie die regelmatig bij elkaar komt om te praten over ondernemen. Vogelaar: "Vrouwen praten anders met elkaar over ondernemen als er geen mannen bij zijn. Bovendien zijn ze veel opener over hoe het gaat met hun bedrijf." Vogelaar vertelt er over in Ondernemend.Ondernemend is een programma van RTV Drenthe en Boom Uitgevers Nieuwsmedia uit Meppel.