Staatsbosbeheer heeft er 126 voetbalvelden aan natuur bij

HOLTINGE - Staatsbosbeheer heeft 63 hectare natuur overgedragen gekregen van het ministerie van Defensie. Het gaat om een stuk natuur aan de zuidkant van het Holtingerveld.

Het stuk natuur is een voormalig militair oefenterrein en bestaat uit bos, grasland, heide en stuifzand.Het sluit aan op de andere natuurterreinen van Staatsbosbeheer op en om het Holtingerveld bij Havelte. "In zijn geheel is het Holtingerveld met de Havelterberg een topnatuurgebied in Drenthe; vandaar de Europese aanwijzing Natura2000", laat Staatsbosbeheer weten. “In het gebied is jarenlang geoefend door de Landmacht. Er moet dus wel wat gebeuren om de natuur weer te laten floreren", zegt boswachter Hans Kruk."Dit betekent dat we vooral de vergraste heide gaan maaien zodat het de komende jaren weer ‘heischraal grasland’ wordt. Dit is een belangrijk natuurtype binnen Natura2000, omdat er voor Drenthe bijzondere soorten voorkomen. Denk aan orchideeën, valkruid en vleugeltjesbloem. Daarnaast gaan we een vennetje vrijmaken van struiken en bosjes", aldus Kruk.Eerder dit jaar maakte Natuurmonumenten bekend dat zij ook 210 hectare voormalig oefenterrein hebben overgenomen op het Holtingerveld.In het RTV Drenthe-programma ROEG! staat morgenavond het natuurgebied Holtingerveld centraal. Daarbij komen onder meer de schaapskooi, de oorlogsgeschiedenis, de rijke flora en fauna en de overdracht van gronden komen aan bod.