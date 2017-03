GGD Drenthe schakelt hulp van kinderen in naar methode tegen tekenbeten

GGD Drenthe wil een methode ontwikkelen om kinderen beter te beschermen tegen een tekenbeet (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De ziekte van Lyme, overgebracht door teken, blijkt relatief vaak voor te komen bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar. GGD Drenthe schakelt daarom de hulp in van kinderen uit groep zeven en acht van vijf Drentse basisscholen om tekenbeten bij kinderen te voorkomen.

"We gaan met een aantal kinderen uit de groepen zeven en acht in gesprek. We willen weten wat hen beweegt in het algemeen, wat voor speelgedrag ze vertonen en of ze iets weten van de ziekte van Lyme. We willen echt een beeld krijgen van deze doelgroep", zegt GGD-arts Jossy van den Boogaard.



Controleren op tekenbeten

De GGD Drenthe wil een methode ontwikkelen om kinderen ervan bewust te maken dat ze zich moeten controleren op tekenbeten. "Wij gaan ze ook heel expliciet vragen of ze zich wel controleren op tekenbeten. En waarom ze dat wel of niet doen. Met alle informatie die we verzamelen, hopen we een originele methode te ontwikkelen, die de kinderen gaat helpen om zich niet te vergeten op teken te controleren, als ze in het bos zijn geweest of in het park of zelfs in de eigen tuin", aldus Van den Boogaard.



Drenthe uitschieter

In de Drentse natuur en tuinen komen veel teken voor. Iemand kan de ziekte van Lyme krijgen door een beet van een besmette teek. "Aan de ene kant zien we vooral dat het aantal tekenbeten in Nederland gelijk blijft de laatste jaren, maar dat Drenthe toch, vanwege het vele groen, wat uitschiet. Aan de andere kant zien we dat juist die kinderen van 10 tot 14 jaar om de een of andere reden wat vaker een tekenbeet lijken op te lopen dan hun oudere en jongere leeftijdgenoten."



Gesprekken

De GGD heeft afgelopen week brieven gestuurd naar de scholen. Die zijn onder de ouders van de kinderen verspreid. Ouders kunnen aangeven of ze er bezwaar tegen hebben. "Zo niet, dan gaan we in april starten met de gesprekken met kinderen", besluit Van den Boogaard.