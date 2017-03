Proces ontvoering ex-lid No Surrender 1 mei verder

GRONINGEN/EELDE - De rechtszaak over de ontvoering en afpersing van een ex-lid van motorclub No Surrender in Eelde gaat op 1 mei verder. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten.

Dat bleek vanmiddag tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Groningen.Het 47-jarige slachtoffer uit Groningen werd in november vorig jaar door drie No Surrender-leden uit Groningen en Uithuizermeeden afgeperst en ernstig mishandeld in het huis van een 28-jarige vrouw uit Eelde. Zij was er zelf niet bij, maar stelde wel haar huis beschikbaar.Het slachtoffer moest 5.000 euro betalen en als hij dat niet zou doen, dreigden de mannen zijn vingers af te knippen en met een heet strijkijzer zijn No Surrender-tattoo van zijn buik te branden. De vrouw had het strijkijzer al klaargezet.Omdat zij er volgens het OM van wist, is zij ook verdachte in de zaak. Ook de vrouw uit Eelde blijft voorlopig ook vastzitten. In totaal zijn er zeven verdachten in de zaak. Drie zijn eerder al vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke rechtszaak.Het slachtoffer heeft uiteindelijk de 5.000 euro betaald. Hij werd daarna halfnaakt achtergelaten in een bos bij Glimmen.