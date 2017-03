'Inwoners Ruinerwold inspireren karakteristieke bebouwing te behouden'

Leden van de werkgroep Dubbellint voor een karakteristieke boerderij aan de Dr. Larijweg; met Frits Timmerman (l.) en Jouke Schat (midden) (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

RUINERWOLD - Richtlijnen zijn het. Niet meer en niet minder. Maar met het document Dubbellint wil Ruinerwold een alternatief bieden voor de status Beschermd Dorpsgezicht, waar niemand wat van wilde weten.

In 2013 kwamen inwoners van Ruinerwold massaal in protest tegen de dreigende aanwijzing van beschermd Dorpsgezicht door minister Jet Bussemaker. De speciale status met een strenge Rijksdienst ging van tafel na protesten uit het dorp, de gemeente en de provincie. Het dorp was bang dat er teveel beperkende maatregelen zouden worden opgelegd.



Waardevolle elementen

Maar inwoners willen wel de waardevolle elementen in de bebouwing bewaren. De bewoners van de Dr. Larijweg, Wolddijk, Dijkhuizen, Boerpad en Haakswold hebben nu een rapport vol aanwijzingen over hoe dat moet. Het rapport is opgesteld door een werkgroep uit het dorp die de ideeën toetste aan een klankbordgroep met zestien bewoners.



Hoop op inspiratie

Frits Timmerman is voorzitter van de werkgroep Dubbellint. Timmerman: "We willen mensen inspireren rekening te houden met de omgeving, zodat het karakteristieke van de omgeving niet verloren gaat. En we hopen dat iedereen bij een eventuele verbouw of nieuwbouw rekening zal houden met de omgeving."



Geen kaasstolp

Jouke Schat is als beleidsmedewerker erfgoed van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen een van de deskundigen die bij de werkgroep is gevoegd. Schat: "De voorkant van het dorp is bepalend voor het karakter en hoe meer je naar achteren komt des te meer vrijheid je kunt nemen. Je kunt wel een eigentijdse schuur aanbouwen bij een historische boerderij, als het maar ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. We leven in 2017, je hoeft er geen kaasstolp overheen te doen."



Verprutsen

Timmerman: "Elke Ruinerwolder is trots op zijn dorp. Er zijn bijzondere wegen en gebouwen. We hopen dat de aanwijzingen uit ons document worden meegenomen in bouw- en verbouwplannen. Dat ze vooraf weten waarop ze moeten letten. En als men dat niet doet, dan blijft dat lastig, maar dat geldt bij elke regelgeving. We hopen dat ze het niet verprutsen."



De gemeente heeft overigens nog altijd een welstandscommissie die bepaalt of een verbouwing aan de eisen voldoet.



Dorpsbelangen biedt het inspiratiedocument volgende week aan het gemeentebestuur aan. De komende tijd volgen er thema-avonden waar de werkgroep de richtlijnen aan bewoners wil uitleggen.

Door: Hielke Meijer