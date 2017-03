Meepraten in Cassata: 'Meer dan genoeg grond in Veenkoloniën voor zonneparken'

ASSEN - ‘Er ligt in de Veenkoloniën meer dan genoeg grond voor zonneparken, zonder dat de landbouw in gevaar komt.'

Dat is de stelling morgen in het Radio Drenthe-programma Cassata. Voor de Veenkoloniën liggen er verschillende plannen voor zonneparken, die meer dan honderden hectares landbouwgrond beslaan.De VVD in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de mogelijke komst van zoveel zonneweides. De liberalen vragen zich af wat de consequenties zijn van al die velden met vele honderdduizenden zonnepanelen in het landbouwgebied."Een gevolg is bijvoorbeeld dat goede landbouwgrond gebruikt wordt voor zonnepanelen, en niet meer voor voedselproductie", aldus VVD-Statenlid Jan Luuk Stel. Hij vindt dat de landbouwgrond niet straffeloos aan de productie onttrokken kan worden."Daarmee raak je ook het bestaansrecht van AVEBE en de Suikerunie, want die moeten van de boeren ook voldoende aardappelen en bieten binnenkrijgen om te kunnen draaien. En er is al te veel vruchtbare grond aan de landbouw onttrokken voor natuur, woningbouw en industrie", vindt Stel.Het VVD-Statenlid vindt dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag moet met een nieuwe provinciale Omgevingsvisie. Daarin moet aangegeven worden waar zonneparken straks wel en niet wenselijk zijn. "De nieuwe Omgevingsvisie is pas over ruim een jaar klaar. Dat duurt mij te lang. De plannen voor zonneparken schieten de laatste maanden al de grond uit", zegt Stel.Het Friese bedrijf Powerfield lanceerde in januari een plan voor zeven zonneparken in de Veenkoloniën, die samen zo'n 500 hectare beslaan. De firma GroenLeven uit Heerenveen kwam even later met een plan naar buiten voor de Drentse Veenkoloniën, waar ze voor bijna 350 hectare met zonnepanelen wil invullen.VVD'er Stel vindt dat goede landbouwgrond zoveel mogelijk ontzien moet worden. Hij kiest liever voor zonnepanelen op daken, bedrijfsgebouwen, langs snelwegen en op braakliggende terreinen.De stichting Zonkoloniën, die strijdt voor zonneparken in plaats van 45 windmolens in de Veenkoloniën, vindt dat er meer dan voldoende landbouwgrond in de Veenkoloniën ligt om honderden hectare aan zonneparken te realiseren."Er zijn ook zeker stukken landbouwgrond die eigenlijk te nat zijn, en dus slecht voor de productie. En de partijen die de zonneakkers ontwikkelen, houden ook rekening met dubbel gebruik, dus landbouwproductie met kruidengewassen en zonnepanelen erboven. Of schapen die eronder kunnen grazen", aldus Rieks van der Wal van de stichting.In het Radio Drenthe-programma Cassata gaat VVD-Statenlid Jan Luuk Stel morgenmiddag vanaf 12.10 uur in discussie met Rieks van der Wal van de stichting Zonkoloniën.U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageer via Facebook van RTV Drenthe of op Twitter