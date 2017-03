Tegenstander zomertijd: Slaapverstoring op lange termijn ongezond

Morgennacht gaat de zomertijd in (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Morgennacht gaat de klok weer een uurtje vooruit, want de zomertijd gaat weer beginnen. Tot grote onvrede van duizenden tegenstanders.

Tegenstanders hebben gisteren een petitie aangeboden aan Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, voor afschaffing ervan. Bijna 25.000 mensen ondertekenden de petitie, omdat het volgens hen ongezond is.



Ongezond

Marijke Gordijn, onderzoeker humane chronobiologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen is een van de tegenstanders. "Ik vind dat je alles wat je slaap mogelijk verstoort niet als overheid moet opleggen. Slaapverstoring, kort slapen, op het verkeerde tijdstip slapen kan op lange termijn ongezond zijn."



Vier weken

Volgens Gordijn hebben veel mensen na vier weken nog moeite om zich aan te passen aan het tijdsverschil. "We hebben een interne klok in onze hersenen en die zorgt ervoor dat ons lichaam zich voorbereidt op wat gaat komen. Die klok zorgt er onder andere voor dat 's morgens tegen de tijd dat je opstaat, de bloeddruk en hartslag gestegen is. Het bereidt je lichaam voor op het opstaan. Op het moment dat je ineens een uur eerder opstaat, is dat nog niet gebeurd. Dat is niet iets wat alleen op die ene dag gebeurt, maar bij veel mensen is dat de eerste vier weken nog niet aangepast."



Licht

Gordijn heeft tips om te zorgen dat het lichaam zich enigszins aanpast aan de zomertijd. "Licht is voor ons het belangrijkste om onze klap te verschuiven en dat betekent dat je moet zorgen dat je 's avonds niet zoveel licht hebt en 's ochtends juist wel. Dus als je er last van hebt, zorg dan dat je 's avonds het licht dimt en dat je 's morgens als je opstaat, zo veel mogelijk licht hebt. Dat maakt dat je je klok naar een eerder tijdstip schuift, waardoor het sneller gaat en makkelijker wordt om te schuiven."



Wetenschappelijk

Niet eerder hebben zoveel mensen de petitie tegen het tijdsverschil getekend als dit jaar. "Ik heb het idee dat het verzet ieder jaar groeit. Een aantal jaren geleden namen wij zelf ook nog geen standpunt in, omdat we weinig wisten van de gevolgen. Wetenschappers vinden steeds meer bewijs van wat het betekent om te weinig te slapen. Sindsdien zijn we ook duidelijker geworden in ons standpunten, op basis van wetenschappelijke gegevens", besluit Gordijn.



Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is al jaren een fervent tegenstander van de zomertijd.