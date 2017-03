Overleg Treant en gemeente Hoogeveen: 'Vertrouwen moet hersteld worden herstellen'

HOOGEVEEN - Samen het vertrouwen proberen te herstellen. Dat was vanmiddag de conclusie die getrokken kon worden na een gesprek tussen de gemeente Hoogeveen en Treant Zorggroep.

Het gesprek volgde op de overhandiging van een brief met wensen en vragen. Maandag organiseerde de gemeente Hoogeveen een bijeenkomst met inwoners van de stad over de toekomst van het Bethesda ziekenhuis, gisteravond werd die bijeenkomst in de gemeenteraad besproken. Alle zorgen en vragen zijn terug te vinden in de brief.Volgens burgemeester Karel Loohuis heeft het de afgelopen jaren vooral ontbroken aan vertrouwen: "Probeer goed uit te leggen welke ziekenhuiszorg hier nodig is en ook welke zorg hier blijft. Creëer duidelijkheid."Carla van de Wiel van Treant Zorggroep erkent dat er slecht en onduidelijk is gecommuniceerd de laatste jaren: "Daar heb ik ook sorry voor gezegd en nu moeten we kijken naar de toekomst. We moeten duidelijker zijn in de keuzes die we maken, maar ook meer en beter praten met voor ons belangrijke partijen zoals de inwoners en de gemeente."De brief bestaat uit vier kantjes met vragen en opmerkingen, variërend van de vraag om een oogarts aan te trekken tot aan de wens om mensen in de raad van toezicht uit Hoogeveen zelf te laten komen. "Het is gevoelsmatig zo dat mensen uit de omgeving beter uit kunnen leggen waarom er zo'n grote binding in de omgeving is met het ziekenhuis. Die weten wat er leeft", zegt Loohuis.Van de Wiel gaat de brief vanavond eens rustig lezen en de antwoorden komen zo snel mogelijk, zo belooft ze.