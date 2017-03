Enzo Knol eerste vlogger in Madame Tussauds

Enzo Knol groeide op in Rolde en Assen (foto: ANP Kippa)

AMSTERDAM/ASSEN - Tienermeisjes die een selfie willen maken met vlogger Enzo Knol, hoeven over een tijdje niet meer te wachten totdat ze hem eens in het openbaar tegenkomen. Als eerste vlogger krijgt het tieneridool uit Assen een wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam.

Knol voelt zich 'ontzettend vereerd' met het beeld. Hij had afgelopen week zijn eerste poseersessie, liet Madame Tussauds vandaag weten.



Half jaar opbouwen

Op zijn YouTube-kanaal doet de vlogger verslag van zijn ontmoeting met de Londense beeldhouwers van Madame Tussauds. Zij zijn het komende halfjaar bezig met het opbouwen van het levensechte beeld van de bekendste vlogger van Nederland. Als het af is, komt het tussen beelden van wereldleiders, muzikanten en andere beroemdheden te staan.



Vurige wens

Madame Tussauds spreekt van een 'nieuw tijdperk' voor het museum. Het beeld van Knol was ook een vurige wens van veel jonge bezoekers. Zijn naam staat al jaren op de lijst van meest aanvraagde beelden.