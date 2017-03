FNV sleept Teijin Aramid voor de rechter

EMMEN - Vakbond FNV daagt vezelproductent Teijin Aramid voor de rechter. Volgens de bond past het bedrijf met vestigingen in Emmen, Delfzijl en Arnhem bij het inroosteren van verlof voor medewerkers de cao niet op de goede manier toe.

Bij het inroosteren van verlof geeft elk ingeroosterd uur een bonus van 0,15 uur. Wie elk verlofuur inroostert, komt uiteindelijk op 216 verlofuren en een 36-urige werkweek uit. Maar Teijin stelt volgens de FNV onrechtmatig extra eisen aan dit ingeroosterde verlof, die niet op de cao gebaseerd zijn.Teijin Aramid was in 2015 en vorig jaar niet bereid de cao alsnog correct toe te passen, stelt de bond. De FNV en het bedrijf kwamen er onderling niet uit en daarom stapt de FNV nu naar de rechter. De FNV eist dat de vezelproducent een dwangsom van 1.000 euro betaalt voor elke keer dat het weer de fout in gaat met de verlofregeling.De bond waarschuwt haar leden op een speciale website over het conflict dat de procedure lang kan gaan duren. Wanneer de zaak begint, is niet duidelijk.