Wethouder Arends: Sluiting Plantronics kwam als donderslag bij heldere hemel

EMMEN - Wethouder Bouke Arends van Emmen is boos over het besluit van Plantronics om de fabriek te sluiten. Arends was zelfs in gesprek met het Amerikaanse bedrijf om de productie in Emmen te laten plaatsvinden.

In een reactie op vragen van RTV Drenthe laat Arends weten dat hij 'zeer ontstemd' is. "Zowel over de manier waarop, de snelheid en de reden hiertoe. Het kwam ook voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Ik leef dan ook mee met de werknemers die dit bericht deze week te horen hebben gekregen"Plantronics ontwikkelde in Emmen nieuwe toepassingen van de bluetooth-techniek. Die techniek is in Emmen ook uitgevonden. Dinsdag kregen de werknemers te horen dat de fabriek wordt verplaatst naar China . Hen werd verteld dat ze niet meer hoefden in te loggen en hun persoonlijke spullen konden ophalen. Verder kregen ze een contract dat ze moeten ondertekenen. Ze hebben tot dinsdag de tijd om te tekenen.Arends: "Ik zet grote vraagtekens bij die gang van zaken. Plantronics in Emmen is een winstgevend bedrijf met prachtige innovatieve producten. We waren ook in gesprek met het bedrijf om productie in Emmen te laten plaatsvinden." In het verleden heeft de gemeente geld gestoken in een voorloper van Plantronics, Tonalite. Dit bedrijf ontstond toen Ericsson vertrok uit Emmen. Tonalite werd in 2012 verkocht aan Plantronics.De gemeente Emmen heeft contact gezocht met Plantronics, maar niemand reageert volgens Arends. "Mogelijk dat we op al onze vragen nooit een antwoord krijgen, temeer omdat de directie van het hoofdkantoor in de VS zich onzichtbaar houdt. Ze reageert nergens op."Vakbond FNV zegt dat het besluit komt van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Daar is verder niet gekeken naar de economische omstandigheden. Arends denkt hetzelfde. "Het heeft er alle schijn van dat ook hier wederom een paar centen aandeelhouderswaarde belangrijker is dan de toekomst van medewerkers."