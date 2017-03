Hardleerse dakleerdief krijgt cel- en werkstraf: 'Het was stoerdoenerij'

Een 30-jarige man uit Assen is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 30-jarige man uit Assen is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf en een maand voorwaardelijk voor het stelen van zeventien rollen dakleer.

De man stal de rollen dakbedekking op 18 september 2016 bij een dakdekkersbedrijf in zijn woonplaats. De politie vond het dakleer na een zoektocht in de tuin van de verdachte.



Stoerdoenerij

"Het was allemaal stoerdoenerij", aldus de man uit Assen. Hij zat met vrienden in zijn tuin en er was wat drank in het spel, verklaarde hij. "Ik wist niet eens wat ik met die dingen wou doen.’"



Strafblad

De rechter wees de man er nog maar eens op dat zijn strafblad uit negen kantjes bestaat. Allemaal vergelijkbare vergrijpen. "In het verleden had ik een drugsprobleem, maar daar ben ik vanaf." Ook zei hij weinig alcohol te drinken. "In het weekend nog wel eens. Als de schoonouders op bezoek zijn."



Leven op de rit

Zijn leven zit volgens hem weer op het goede spoor. Hij heeft een gezin met drie kinderen en een vierde is op komst. Verder heeft hij uitzicht op een vaste baan. Gezien de situatie van de man een veelbelovende richting inslaat, en de Assenaar recentelijk niet opnieuw de mist is in gegaan, besloot de rechtbank het te laten bij een werkstraf.