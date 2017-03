Pech achtervolgt Sander Rozema: heel 2017 buitenspel

VOETBAL - Een persoonlijk drama en voor FC Emmen een fikse aderlating, want aanvoerder Sander Rozema komt dit seizoen niet meer in actie. De knieblessure van de middenvelder blijkt zo ernstig dat een voorste kruisbandoperatie noodzakelijk is. Voor de revalidatie staat gemiddeld negen maanden.

Rozema staat al vier maanden buitenspel vanwege de klachten aan zijn linkerknie. Zijn laatste wedstrijd speelde de Rodenaar eind oktober, toen FC Emmen thuis won van FC Dordrecht.



De 29-jarige Drent is bezig aan zijn vierde jaar bij FC Emmen. Het contract van Rozema, die in die vier seizoenen 95 competitiewedstrijden speelde, loopt aan het eind van het seizoen af. In de zomer van 2012 maakte Rozema de overstap van Veendam.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden