Zo'n 350 Eeldenaren lopen lichtjestocht voor kinderen Wagif

EELDE - In Eelde liepen vanavond ongeveer 350 dorpsgenoten van Wagif en zijn gezin mee in een lichtjestocht. De tocht door het dorp werd gehouden op initiatief van de leerlingen van de bovenbouw OBS De Westerburcht om de kinderen van Wagif een hart onder de riem te steken.

Wagif Faredzjualev uit Azerbeidzjan dreigt, na een verblijf van vijftien jaar in Nederland, te worden uitgezet. Al maanden zitten hij en zijn vrouw en kinderen Leyla (4) en Farhad (6) in onzekerheid over zijn lot. Zijn vrouw Günel en de kinderen hebben een verblijfsvergunning en mogen wel in Nederland blijven.Wagif reageerde aangedaan door de grote opkomst bij de tocht: "Het is echt fantastisch. Wij kwamen hier aan, we keken naar het plein en er stonden weer zoveel mensen. Dat was echt een verassing voor mij, dat er zoveel mensen zijn gekomen." Een van de deelnemers was burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.Al meerdere keren organiseerden dorpsgenoten acties in de hoop dat Wagif in Nederland te kunnen houden. Als hij terug moet naar zijn geboorteland, dreigt hij in de cel te belanden, omdat hij heeft geweigerd in militaire dienst te gaan.De onzekerheid over Wagifs situatie duurt onverminderd voort. "Het is wel slopend; veel stress en onzekerheid", vat hij samen. "Ik snap het wel, regels zijn regels. Maar ik wil volgens mij niet zoveel: ik wil met mijn vrouw en kinderen blijven. Ik wil gelukkig zijn."