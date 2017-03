Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het is alweer zover; het weekend is begonnen! Maar wat is er allemaal te doen in onze provincie? Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

De mannen van Mooi Wark trappen zaterdag hun jubileumtour af in De Bonte Wever in Assen. De boerenrockband treedt niet alleen op. Frans Bauer, vriend van de band, zingt ook mee. Net als De Wethouders en DJ Danny Blom. Meer informatie is te vinden op de site van De Bonte Wever.Ook zo'n hekel aan zwerfvuil en tijd en zin om de handen uit de mouwen te steken? Zaterdag is het Landelijke Opschoondag en wordt op heel veel plekken in ons land rondzwervende rommel opgeruimd. In Drenthe doen dorpen als Exloo, Odoorn en Klijndijk mee. Klik hier voor opschoonacties bij u in de buurt.Zaterdagavond is er een metalfeest in cultureel centrum Het Podium aan de Schutstraat in Hoogeveen. Er treden drie bands op, in de categorie ’van dik hout zaagt men planken’, aldus de organisatie. De zaal gaat om 20.30 uur open.In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen wordt zaterdag tussen 10.30 uur en 15.30 uur een kraammarkt voor aanstaande en jonge ouders gehouden. Met bijna zestig standhouders is de markt in het WZA de grootste kraammarkt van het Noorden. Van cadeautjes tot geboortekaartjes en van kleertjes tot informatie over zwangerschapscursussen; alles is er te vinden.In schouwburg Ogterop in Möppelt wordt zaoterdagaovend vanof 20.00 uur de finale van het ienakterfestival Kört & Goed holden. Veer tonielverenigingen nimt het tegen mekaor op. Dat bint Ado oet Nörg, Rederijkerskamer oet Börger, UDI oet Runerwold en Crescendo oet Gieterveen. De organisatie is in handen van het Huus van de Taol.Liefhebber van treinen? Verschillende verenigingen doen mee aan de landelijke modelspoordagen. In Emmen kunt u het hele weekend een kijkje nemen bij de modelspoorgroep Zuid Oost Drenthe. Locatie is de Compagniestraat 10 in Emmen. Mensen zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. In Assen zijn mensen tussen 10.00 en 17.00 uur het hele weekend welkom bij de GGZ-locatie aan de Dennenweg 9. Daar is de organisatie in handen van modelspoorstichting Nproject.Lekker de natuur in? Zondag wordt vanaf 9.00 uur het Taribush Wandelfestival gehouden. Op het Dwingelderveld zijn wandelroutes van tien, twintig en dertig kilometer uitgezet. Verder zijn er scoutingactiviteiten voor kinderen, een ATB-clinic voor jong en oud en bootcamp. Ook zijn er kortere kindertochten.In café Onder de Linden in Vries prissenteert Herma Stroetinga en Anne Doornbos zundag vanof 11.00 uur veur de 48ste maol Taol an Taofel . Te gast bint Dick Blancke, Janke Lameris en Jan Glas. Blancke vertelt over zien boek, Lameris prat over heur neie cden Glas vertelt over zien gedichten die op cd zet bint.Tijdens de koopzondag vanaf 13.00 uur in Emmen maken vijf 'wood carvers' kunstwerken van een stuk hout op meerdere plekken in het centrum van Emmen. Dit alles gebeurt onder leiding van de bekende ijs- en houtkunstenaar Wim Vos uit Orvelte. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u de wood carvers live aan het werk zien met hun kettingzagen.Zondagmiddag organiseert het Gevangenismuseum twee speciale pauperritten naar het Vierde Gesticht, de begraafplaats van Veenhuizen. Tijdens deze rondrit ontdekt u niet alleen het fascinerende dorp Veenhuizen, maar stapt u onderweg ook uit om, samen met een gids, te dwalen over deze bijzondere begraafplaats. De bus vertrekt om 14.00 en 14.30 uur.