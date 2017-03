Sander Rozema: Ik kom terug

VOETBAL - Natuurlijk baalt hij als een stekker en was hij liever vier maanden geleden al onder het mes gegaan, maar Sander Rozema laat zich niet uit het veld slaan door de nieuwe domper. "Ik kom terug. Mijn carrière is nog niet voorbij."

Pech achtervolgt FC Emmen-aanvoerder Rozema: in 2017 niet meer in actie

De 29-jarige Rozema hoorde deze week dat hij een voorste kruisbandoperatie moet ondergaan om weer te kunnen voetballen. "Vier maanden geleden vertelden de specialisten al dat het mogelijk een operatie zou kunnen worden, maar werd er gekozen voor een revalidatie met rust en daarna langzamerhand optrainen."Alles leek volgens plan te verlopen, maar de laatste weken ging het herstel minder voorspoedig. "Ik was bezig met een revalidatieproces en op dit moment had ik, volgens schema, zo goed als klaar moeten zijn om weer te kunnen spelen."Maar de laatste weken zat er geen progressie meer in het herstel. "Daarom hebben we besloten om een nieuwe MRI-scan te laten maken. Die bracht aan het licht dat een operatie noodzakelijk is. Natuurlijk schiet dan door je hoofd dat ik beter vier maanden geleden geopereerd had kunnen worden, maar ik verwijt niemand iets. Ook de specialist die ik deze week bezocht liet me weten dat ook hij waarschijnlijk had gekozen had voor revalideren in plaats van een chirurgische ingreep."Een blessure komt altijd ongelegen en een langdurige blessure natuurlijk helemaal. Dat is voor Rozema niet anders. Helemaal omdat hij een aflopend contract heeft bij Emmen. "Tja, dat klopt. Maar daar wil ik nu niet te veel aan denken en ben ik ook niet echt mee bezig. Op dit moment denk ik aan de operatie. Die moet zo snel mogelijk plaatsvinden en dan kan ik me volledig richten op mijn terugkeer, want één ding is zeker: ik kom terug. Ik vind het voetballen nog veel te leuk en heb nog totaal niet het gevoel dat ik klaar ben."In eerste instantie is de blessure een persoonlijk drama, maar ook voor FC Emmen is het definitief wegvallen van Rozema een fikse streep door de rekening, want de aanvoerder is sinds zijn afwezigheid toch dé ontbrekende schakel in de hoofdmacht van trainer Dick Lukkien. Een fitte Rozema zorgt voor balans in het elftal. Bovendien is de ervaren captain een speler die soms wat gif in de ploeg kan brengen en met een flinke tirade zijn teamgenoten eens flink wakker kan schudden. Iets wat het wisselvallige FC Emmen zeker kan gebruiken in de jacht op een play-offplek.