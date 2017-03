Twee vrachtwagens in vlammen op bij groothandel in Rogat

ROGAT - Op het terrein van groothandel Deli XL in Rogat zijn afgelopen nacht twee vrachtwagens door brand verwoest.

Medewerkers van het bedrijf verplaatsten wagens die in de buurt stonden, zodat het vuur niet kon overslaan. Ondanks dat liepen enkele voertuigen wat brandschade op.



Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.