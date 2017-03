Wildlands trekt 1,4 miljoen bezoekers in eerste jaar

EMMEN - Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft in het openingsjaar 1,4 miljoen bezoekers getrokken.

Vandaag is het avonturen- en dierenpark precies een jaar open. Op 18 maart 2016 opende koning Willem-Alexander het park officieel. Een week later ging het park open voor publiek.In het eerste openingsweekend kwamen er 25.000 bezoekers. Na een half jaar stond de teller op een half miljoen. "We kunnen alleen maar trots zijn. We zijn er heel blij mee", zei directeur Frankwin van Beers een half jaar na de opening.Wildlands heeft jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen bezoekers nodig voor een gezonde exploitatie en het vormen van reserves. Half december zat Wildlands op die 1,3 miljoen-grens."We hebben vanaf het begin gezegd dat we het gingen halen. Soms was er even een dipje in het aantal bezoekers. Bijvoorbeeld op hete zomerdagen. Dat maakte het een beetje spannend. Maar dat hoort erbij", zei een woordvoerder in december