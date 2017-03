Politie controleert aanhangers tijdens gratis compost-actie in Tynaarlo

TYNAARLO - Gratis compost halen in Tynaarlo kan vandaag toch nog een duur grapje worden.

Volgens meerdere mensen houdt de politie een controle in de omgeving van het afvalbrengstation in Tynaarlo. Vooral aanhangers zouden worden gecontroleerd.Een woordvoerder van de politie kan de controle niet bevestigen. Maar hij kan zich wel voorstellen dat er een controle is waarbij aanhangers worden gecontroleerd. De politie controleert in deze tijd vaker, omdat mensen met de tuin bezig gaan. Ze koppelen dan een aanhanger achter de auto, om bijvoorbeeld compost te halen, aldus de woordvoerder.Op vertoon van hun milieupas kunnen inwoners van Tynaarlo vanmorgen gratis één kuub compost halen. Tynaarlo is daarmee niet uniek, ook in gemeenten als Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen inwoners compost halen.