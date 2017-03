Wietteler uit Een moet 270.000 euro terugbetalen

Archieffoto van een hennepkwekerij (foto: Persbureau Meter)

EEN - Een man van 50 uit Een is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het kweken van wiet.

Als stok achter de deur is de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd. Volgens de rechters heeft de man ruim 270.000 euro verdiend met het kweken van hennep. Deze illegale winst moet hij aan de Staat terugbetalen.



Penetrant

De kwekerij met 340 planten en 12 kilo aan henneptoppen werd op 22 januari 2015 ontdekt. Er was geklaagd over een penetrante henneplucht bij een huis aan de Veenhuizerweg. Agenten vonden de kwekerij in een loods bij het huis. De man handelde in hennepzaad en hoopte met de teelt op extra inkomsten.



Knipper

De plantjes werden op het moment van de inval juist geknipt door een 57-jarige man uit Coevorden. Die kreeg voor zijn rol een werkstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij had 1.800 euro verdiend en moet dit geld terugbetalen.



Oudere zaak

Tegen de inwoner van Een was twee weken geleden een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. De rechter hield er rekening mee dat de zaak al was verouderd. Bovendien waren de gewogen henneptoppen nat. In droge vorm was het gewicht aanzienlijk minder.