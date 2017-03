Oud-sportverslaggever RTV Drenthe Frans Koster overleden

Frans Koster (links) tijdens een interview met wijlen Otto Oldenziel, destijds voorzitter van het concours in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

SCHEVENINGEN - Frans Koster, oud-sportverslaggever van RTV Drenthe, is overleden. Koster hield zich voor RTV Drenthe vooral bezig met paardensport. Hij overleed na een ziekbed in zijn huidige woonplaats Scheveningen op 86-jarige leeftijd.

In de beginjaren van Radio Drenthe was de toen in Ruinerwold woonachtige Koster wekelijks op paardensportevenementen te vinden om verslag te doen in de sportuitzendingen. Dat deed hij met veel passie en verstand van zaken en met een kenmerkend stemgeluid.



Frans Koster was een liefhebber en een kenner. Hij fokte zelf ook meerdere goede sportpaarden. Zoals Ghyltaire, een paard dat voor één miljoen dollar naar Mexico werd verkocht, een bedrag waar Koster als fokker trouwens maar een relatief klein bedrag ontving.

Door: Steven Stegen