Mooi Wark trapt jubileumtour af in Assen

ASSEN - De Drentse boerenrockband Mooi Wark bestaat 25 jaar. En daarom komt er een jubileumtour, die vanavond begint in De Bonte Wever in Assen.

"We staan er samen met de band De Wethouders, die vrienden van ons zijn. En Frans Bauer is er ook. Die loopt als een rode draad door onze carrière heen", vertelt William Bossong van de band. "We zijn een keer in Bananasplit geweest en we waren ook eens een paar dagen met Frans in Brussel voor een programma." Ook DJ Danny Blom treedt op vanavond.Zelf zit Bossong zo'n twintig jaar bij Mooi Wark. "Het gaat me een partijtje snel", aldus het bandlid. Volgens hem komen tijdens de aftrap van de jubileumtour, maar ook bij de concerten erna, 'alle kneiters' voorbij. Er is een mix van de eerste nummers van Mooi Wark, met de nieuwste nummers.De jubileumtour heeft de naam 'Niet veur mietjes'. Dat stuitte de afgelopen dagen op wat kritiek . GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer vond het klinken alsof homoseksuelen niet welkom zijn bij de concerten. Mietje is volgens hem een scheldnaam voor homo's.Bossong kan zich niet echt vinden in die kritiek. " Mijn zoontje is 8 jaar en ik vroeg aan hem wat het woord mietje betekent. Zijn definitie is dat je een beetje een bangerd bent en niet zoveel durft. Hij zegt ook weleens tegen mij dat ik een mietje ben. Als ik een spin zie, dan schreeuw ik harder dan hij", vertelt Bossong. Hij benadrukt dat iedereen gewoon welkom is bij de concerten van de band.Nadat Statenlid Nijmeijer opmerkingen maakte over de naam van de jubileumtour, kreeg hij zelf een lading van kritiek over zich heen. Onterecht, vindt Bossong."Er zijn altijd mensen die opkomen voor een bepaalde doelgroep. Daar heb ik veel respect voor. Het nadeel is: als je ergens voor op komt, krijg je ook doodsbedreigingen en dat vind ik heel sneu. Dat gaat veel te ver. Hij komt op voor de belangen van mensen."