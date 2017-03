Kunstenares Liesbeth Takken uit Assen overleden

ASSEN - Beeldend kunstenaar Liesbeth Takken uit Assen is overleden. Ze is 52 jaar geworden.

Takken wordt dinsdag begraven op begraafplaats Hillig Meer in Eext, blijkt uit een rouwadvertentie die de familie in het Dagblad van het Noorden heeft geplaatst.De kunstenares werd geboren in Zwaag. Ze studeerde aan de Vrije Academie voor beeldende kunsten in Den Haag en de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam. Ook volgde ze de BIK-opleiding in Groningen. Dat is een opleiding voor kunstenaars die projecten willen uitvoeren in het basisonderwijs.RTV Drenthe maakte in 2014 een reportage met Takken, toen zij samen met kinderen van De Driesprong in Assen een Olympische Winter Bokaal maakte.Takken exposeerde haar werk niet alleen binnen Nederland, maar ook in het buitenland. Zo waren er tentoonstellingen met haar werken in Duitsland en Slowakije.