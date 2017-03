Vader Sharleyne: Het 'waarom' zal ik waarschijnlijk nooit te horen krijgen

HOOGEVEEN - Victor Remouchamps, de vader van het overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen, denkt niet dat er ooit volledige duidelijkheid komt over de dood van zijn dochter.

Dat zei hij vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Deze week werd bekend dat het Openbaar Ministerie de moeder van Sharleyne strafrechtelijk moet vervolgen voor de dood van het meisje. Dit gebeurt op aandringen van Remouchamps en zijn advocaat. Eerder werd de zaak tegen de moeder geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. De vrouw heeft nooit iets willen vertellen over de dood van Sharleyne."Ze mag blijven zwijgen tot ze een ons weegt. Maar onderzoek zegt heel veel. Tuurlijk wil je het van haar zelf horen. Maar die kans is nihil. Alle onderzoeken die we hebben laten uitvoeren en die nog gaan komen, zullen aantonen wat er is gebeurd. Alleen zal ik het 'waarom' waarschijnlijk nooit te horen krijgen", aldus Remouchamps.De vader van Sharleyne liet zelf nader onderzoek doen naar de dood van het meisje. Het 8-jarige kind werd in juni 2015 levenloos onderaan de flat De Arend gevonden, waar ze met haar moeder woonde. Onduidelijk is nog altijd wat er is gebeurd."Als je goed kijkt naar de bewijslasten die we zelf hebben onderzocht, vind je motieven." Volgens Remouchamps is er zoveel bewijs, dat het wel tot een veroordeling moet komen.De vader en zijn advocaat willen eigenlijk niet dat het OM Noord-Nederland zich weer met de zaak gaat bezighouden, omdat ze het vertrouwen in de noordelijke instantie hebben verloren."Het is heel eenvoudig. Als je het strafdossier goed doorbladert, dan zie je wat voor enorme misstappen ze hebben begaan. Ze spraken van een uitvoerig onderzoek, maar er is bijna geen onderzoek geweest. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onderzoek gedaan en op basis daarvan is besloten de zaak te seponeren. Maar van recherchewerk was geen sprake."De afgelopen twee jaar is Remouchamps daarom zelf non stop bezig geweest met onderzoek doen naar de dood van zijn dochter. "Het is uitermate vreemd als je het werk gaat doen, dat eigenlijk het OM had moeten doen. Ook mijn vriendin steekt hier honderden uren werk in, om alles boven water te krijgen.""Als ik feiten voordraag bij het OM, vegen ze die bij voorbaat al van tafel. Ze geven vol tegengas tegen alles wat je aandraagt. Het is verbazingwekkend. Ze zouden juist blij moeten zijn. We helpen ze mee. Maar zij zien het juist als tegenwerking", aldus de vader van Sharleyne.Volgens Remouchamps is het wel zo dat het OM Noord-Nederland grotendeels nieuwe mensen op de zaak zet, nu deze wordt heropend. Toch zijn er zorgen. "De opdrachtgevers, die de mensen moeten aansturen, blijven zitten. Terwijl zij er juist stellig van overtuigd waren dat de zaak gesloten moet blijven. Ik kan me niet voorstellen dat ze ineens een totale omslag kunnen maken."Het OM-Noord Nederland liet gisteren weten op korte termijn een beslissing te nemen over de zaak Sharleyne. "Het is niet ondenkbaar dat een andere officier of zelfs een ander arrondissement de zaak gaat doen, maar dat beslissen we dan zelf", zei een woordvoerder gisteren. Voorbeelden van eerdere zaken waarin dit is gebeurd, heeft het Openbaar Ministerie niet.Remouchamps is ook nog met de gemeente Hoogeveen verwikkeld in een procedure. Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de dood van Sharleyne. De gemeente die verantwoordelijk is voor het Centrum Jeugd en Gezin, heeft volgens hem te laat ingegrepen. Inmiddels zijn excuses gekomen van burgemeester Karel Loohuis. Maar de gemeente zegt niet aansprakelijk te zijn. Toch bood Hoogeveen de vader aan een schikking te treffen."Ik ga niet schikken, want ik laat me niet afkopen. Het gaat me niet om het geld. Er zijn mensen die dit hebben laten gebeuren. Ze stonden erbij en keken ernaar. Er zijn twee personen, waarvan ik vind dat ze hun functie moeten neerleggen", zegt Remouchamps. Hij doelt op medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin."Het was zo overduidelijk dat het meisje echt in gevaar verkeerde. Er zijn kinderen voor veel minder in veiligheid gebracht." Volgens Remouchamps kwamen er signalen van Sharleyne zelf dat het niet goed met haar ging. Ook buurtbewoners trokken aan de bel.Remouchamps is nu een kleine twee jaar aan het strijden om gerechtigheid te krijgen en hij is voorlopig niet van plan zich erbij neer te leggen, ondanks dat het een zware strijd is. "Natuurlijk heb ik er de puf nog voor. Ik ga door, ik stop niet."