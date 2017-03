Live: Europacup handbal Hurry Up - HKM Sala

HANDBAL - De handballers van Hurry Up spelen vanmiddag de kwartfinalewedstrijd van de Europacup tegen het Slowaakse HKM Sala.

Het duel is de eerste van de twee ontmoetingen. De return is een week later.RTV Drenthe zendt de wedstrijd live uit. Commentatoren zijn Niels Dijkhuizen en ex-international Guido Rink, die jarenlang onder de lat stond bij E&O en Hurry Up. Door de live-uitzending begint de nieuwsuitzending Drenthe Nu niet om 17.00 uur, maar om 18.30 uur.Meer over de wedstrijd vanmiddag vindt u hier