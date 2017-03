Politiecontrole Tynaarlo levert 17 boetes op

Tynaarlo - Bij een politiecontrole in Tynaarlo zijn vandaag 17 bekeuringen uitgedeeld.

Er werden aanhangers gecontroleerd die op weg waren van en naar het afvalbrengstation in het dorp voor gratis compost De processen-verbaal zijn uitgedeeld vanwege bijvoorbeeld kapotte verlichting, geen gordel dragen, hulpkoppeling niet in orde, of een defecte losbreekreminrichting. De politie controleert in deze tijd vaker, omdat mensen met de tuin bezig gaan. Ze koppelen dan een aanhanger achter de auto, om bijvoorbeeld compost te halen, aldus een woordvoerder van de politie eerder vandaag.Op vertoon van hun milieupas kunnen inwoners van Tynaarlo vanmorgen gratis één kuub compost halen. Tynaarlo is daarmee niet uniek, ook in gemeenten als Coevorden, Emmen en Hoogeveen kunnen inwoners compost halen.