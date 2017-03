Pimpelmeesje gered door optreden brandweer

Het pimpelmeesje is door de dierenambulance meegenomen (foto: Van Oost Media) Het kostte wat moeite om het dier te bevrijden (foto: Van Oost Media) De paal moest gedemonteerd worden (foto: Van Oost Media) Met negen man sterk wisten zij de vogeltjes uit hun benarde positie te bevrijden (foto: Van Oost Media) Een van de pimpelmeesjes heeft het niet gered (foto: Van Oost Media) Het pimpelmeesje is door de dierenambulance meegenomen (foto: Van Oost Media)

DARP - Bij het voetbalveld in Darp is vanmiddag een pimpelmeesje gered van een wisse dood. Terwijl een aantal jongens aan het voetballen waren op het sportveld aan de Ruiterweg hoorden zij angstige vogelgeluiden komen uit het hekwerk.

De jongens gingen op onderzoek uit en troffen twee jonge pimpelmeesjes aan. De diertjes zaten vast in een buis van het hekwerk. De voetballers schakelden de hulp van de Dierenambulance in. Deze konden niet bij de vogeltjes komen om ze te bevrijden.



Hierop werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. Met negen man sterk wisten zij de vogeltjes uit hun benarde positie te bevrijden, door de buis aan de onderkant los te halen.



Een van de pimpelmeesjes heeft het niet gered. De andere is door de Dierenambulance meegenomen.