Kookboek populair bij begin Boekenweek

ASSEN - Je likt je vingers er nog net niet bij af als je plaatjes bekijkt van de kookboeken in de schappen bij verschillende boekwinkels in Assen. Het ene gerecht nog smakelijk dan het ander, de ene maaltijd bedoeld om fit te blijven en de ander om je te laten voelen hoe het is in Spanje.

Kookboeken zijn populair. Vandaag, op het begin van de Boekenweek, signeerden twee auteurs kookboeken in Assen.



Killerbody

Het grote aanbod van verschillende kookboeken zorgt ervoor dat er voor elk wat wils is. Van glutenvrije gerechten tot baksels voor juist de grootste snoepkonten. Wat vooral in opkomst is dat zijn de boeken voor de zogenoemde fitgirls en fitboys. Boeken die bedoeld zijn om gezond te eten en je lichaam strak te krijgen en te houden. Een voorbeeld is Killerbody van Fajah Lourens, zij signeerde vandaag in de Bruna in warenhuis Vanderveen in Assen.



Of nou ja, signeren. Het zijn vooral selfies die er gemaakt worden door de fans van Lourens. "Veel mensen hebben het boek al thuis", lacht de schrijfster, "dus dan willen ze gewoon op de foto." In haar boek beschrijft Lourens hoe je het ideale lichaam krijgt door gezond en niet al te veel te eten. Het is een bestseller, al is er ook veel kritiek. Het boek zou jongeren aansporen tot anorexia omdat ze steeds meer tot het uiterste gaan voor dat perfecte lichaam.



"Dat gaat bij mij het ene oor in en het andere oor uit", vertelt Lourens. "Het is absoluut niet mijn bedoeling om anorexia aan te jagen." Volgens haar is juist obesitas een ontzettend groot probleem, veel groter dan anorexia zelfs. "En obesitas groeit wel terwijl anorexia stabiel blijft. Ik houd mij liever bezig met de mensen die ik echt help", aldus de schrijfster. Volgens haar heeft ze met haar boek al meer dan 200.000 mensen geholpen met afvallen.



Galicië

Even verderop bij boekhandel Van der Velde wanen de bezoekers zich in Spaanse sferen. Galicië om precies te zijn. Dat ligt in het noordwesten van Spanje en is de geboortestreek van de vader van schrijfster Isabel Meniño. "Mijn vader is een enorm goede kok, ik heb van hem leren koken. Ook bracht hij de liefde voor het eten op mij over", vertelt Meniño. Ze besloot dat er een boek over zowel de streek als de plaatselijke gerechten moest komen.



Dat kookboeken populair zijn merkt Bruna-eigenaar Jacques Hartog ook, maar de stijging van de verkoop van die boeken zorgt niet voor minder literatuurverkoop. "Het is er bovenop gekomen. Literatuur gaat heel goed, maar koken is volgens mij booming", aldus Hartog. Beide schrijfsters herkennen het beeld. "Ik denk dat mensen het leuk vinden om te koken, om andere dingen te leren. Zo oriënteren ze zich ook als ze op reis gaan naar andere landen", vertelt Meniño.



Het thema van de Boekenweek is verboden vruchten. Boekenliefhebbers die aankomende week een boek kopen krijgen het Boekenweekgeschenk geschreven door Herman Koch.

