Uitverkoop theaterkleding bij operettevereniging A.D.O.

PATERSWOLDE - Operettevereniging A.D.O. in Paterswolde houdt uitverkoop. Komende week worden voor het laatst kledingstukken en theaterkostuums verkocht.

Het was lange tijd de vraag hoe het verder zou gaan met de kledingverhuur van de operettevereniging. Eind vorig jaar besloot de vereniging na 90 jaar te stoppen en de collectie van duizenden kostuums dreigde in de container te belanden.De vereniging hoopte op een overnamekandidaat. En die is nu gevonden: Alles wat niet verkocht wordt gaat naar toneelspeler en acteur Gert Jan Louwe.Komende dinsdag en donderdag is de kledingverhuur van A.D.O. voor het laatst open.