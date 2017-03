Gall ziet Spakenburg verliezen in Amsterdam

Gall verliest met Spakenburg (archieffoto)

VOETBAL - Joop Gall is zijn avontuur bij tweededivisionist Spakenburg begonnen met een nederlaag. De ex-trainer van FC Emmen en Veendam, die onlangs terugkeerde van een avontuur in Oekraïne en donderdag tekende bij Spakenburg, zag zijn ploeg terecht met 2-1 verliezen van middenmoter AFC. In Amsterdam had Gall nog een adviserende rol, vanaf komende week heeft hij als eindverantwoordelijke echt de touwtjes in handen.

Spakenburg heeft 29 punten uit 27 duels en daarmee slechts drie ploegen onder zich.