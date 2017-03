Van Leeuwen zegeviert weer in Veendam

Van Leeuwen was de snelste in de massasprint (foto: Team Eerens Stormvogels Veendam)

WIELRENNEN - Cor van Leeuwen uit Borger heeft vanmiddag in Veendam voor de tweede keer in zijn carrière de Omloop van de Veenkoloniëen gewonnen. De 36-jarige wielrenner van de organiserende vereniging De Stormvogels was in de masasprint te sterk voor Björn Bakker en Jaap Kooijman.

De vorige overwinning van Van Leeuwen in Veendam dateerde van 2011.