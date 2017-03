Titelkandidaat ACV maakt geen fout tegen hekkensluiter

ACV klopt de nummer laatst (RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - ACV heeft in de hoofdklasse een overwinning geboekt bij rode lantaarndrager ASV Dronten: 1-3. De ploeg uit Assen is de nummer twee van de ranglijst.

Saber Hendriks kopte al na zes minuten raak en na een half uur spelen verdubbelde Dennis Molema de marge. Ook in de tweede helft was ACV beter dan de thuisclub, die trainer Raymond Schuurman (ex-Alcides) weggestuurd zag worden door de arbiter.



Een kwartier voor tijd kwam de club uit Flevoland op 1-2 uit een hoekschop, maar ACV bleef kansen creëren en zag in blessuretijd Saber Hendriks zijn tweede doelpunt van de middag maken. Dat betekende vanzelfsprekend de 1-3 in Dronten.



ACV heeft drie punten achterstand op lijstaanvoerder DOVO. De Drentse equipe speelde echter twee wedstrijden minder en heeft dus een realistische kans om de komende periode de leiding in de hoofdklasse over te nemen.