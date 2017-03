Eerste kwartfinaleduel Europacup prooi voor Hurry Up

HANDBAL - Hurry-Up blijft maar verbazen. Nadat de ploeg van Martin Vlijm donderdag in de kampioenspoule van de BENE-League een knappe zege boekte op Volendam, waren de Zwartemeerders zaterdagmiddag in de kwartfinale van de Challenge Cup te sterk voor het Slowaakse HKM Sala. Het duel in sporthal Angelslo eindigde in 28-24.

Einde loopbaan dreigt voor Loek Hageman

Bij rust was het 12-12. Hurry-Up leidde diep in de tweede helft met 26-19, maar liet de Slowaken nog terugkomen tot 28-24. Met die mindere slotfase verschaften de Zwartemeerders zich een iets minder goede uitgangspositie voor de return volgende week in Sala.Hurry-Up-coach Martin Vlijm: "Je ziet dat wij geen ervaring hebben met dit soort wedstrijden. We staan zes, zeven doelpunten voor en dan blijven we veel te gehaast spelen. Je moet gewoon zorgen dat je balbezit houdt en we gooien een paar keer onnodig de bal weg, maar vier doelpunten verschil had ik niet verwacht hoor.""We startten niet helemaal goed, maar in de tweede helft ging het lopen. Tegen dit team hebben we een goed resultaat geboekt", zo blikte Ronald Suelmann terug op het duel. Hij was zevenmaal trefzeker en is nu met 32 treffers de topscorer van Hurry-Up in het Europese toernooi.