Belangrijke zege voor CSVC in broedertwist

Eric en Geert Prins in gesprek met Niels Dijkhuizen (foto: Ger Hensen/RTV Drenthe)

VOETBAL - CSVC heeft een zeer welkome overwinning geboekt in de derde klasse D. De degradatiekandidaat was op eigen veld in een Drents onderonsje te sterk voor Hollandscheveld: 3-1.

De wedstrijd in Coevorden vormde ook het treffen tussen twee broers. Eric Prins heeft de leiding over het eerste elftal van CSVC en Geert is de trainer van Hollandscheveld. De thuisploeg had de punten als nummer voorlaatst hard nodig. Voor middenmoter Hollandscheveld staat er dit seizoen eigenlijk niets meer op het spel.



CSVC beleefde een prima start in de thuiswedstrijd. Jurriaan Veldhuis volleerde de bal in de elfde minuut op fraaie wijze binnen: 1-0. Hollandscheveld kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Brian Okken was de doelpuntenmaker. Voor de pauze kreeg CSVC nog enkele kansjes, maar de 2-1 bleef uit.



Kort na de hervatting was het alsnog raak voor de club uit Coevorden. Michel Groote zorgde voor de hernieuwde marge. Tot vreugde van de CSVC legde Dylan Huizing een kwartier later de 3-1 vast. Die voorsprong kwam in het resterende deel van het duel niet meer serieus in gevaar.



Door de thuiszege stijgt CSVC naar de voorlopige twaalfde plek van de ranglijst. De nummers dertien en veertien degraderen na dit seizoen rechtstreeks. Hollandscheveld staat nu op de negende positie.