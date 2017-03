Dekker overtuigt in Duitsland

Jan Dekker

DARTS - Door een 6-1 zege op de Engelsman Michael Smith is Jan Dekker zaterdag doorgedrongen tot de laatste zestien van het German Darts Championship. Dit toernooi in Hildesheim is het eerste toernooi van de Europese PDC-tour.

De oud-inwoner van Emmen gooide een gemiddelde van maar liefst 99,29. Zondag treedt Dekker in de achtste finales aan tegen landgenoot Benito van de Pas.