Olhaco toont veerkracht tegen rode lantaarndrager

Olhaco wint in Groningen (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Na vier nederlagen op rij heeft Olhaco weer een zege geboekt in de Topdivisie. In Groningen werd hekkensluiter Donitas na een 2-0 achterstand met 2-3 verslagen. Setstanden: 25-18, 26-24, 16-25, 17-25 en 11-15.

Olhaco-coach Dennis Luider: "De eerste set was slecht, maar de tweede hadden we kunnen winnen en vervolgens was het gevoel helemaal terug en waren we de bovenliggende partij. Sander Kemperman was de man van de wedstrijd, want na de eerste set scoorde hij elke bal die hij kreeg."



De Hoogeveners hebben achtien punten uit negentien wedstrijden en staan daarmee op een tiende plaats. Het is voor Olhaco bijna onmogelijk om in de resterende drie wedstrijden nog naar de veilige achtste plaats te klimmen. Luider: "We proberen nu om negende te worden. Allereerst om met een goed gevoel af te sluiten, maar ook omdat we er - met de telkens wijzigende regels - dan misschien toch nog in blijven."