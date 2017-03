Einde loopbaan dreigt voor Hurry Up-speler Hageman

HANDBAL - Het Europacupduel tegen MSK Sala was voor Loek Hageman vrijwel zeker zijn laatste als speler in de hoofdmacht van Hurry Up. De rechteropbouwer, die in de voorbereiding op dit seizoen zijn voorste kruisband al scheurde, zakte in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen de Slowaakse club weer door zijn knie. "Het is wel klaar nu denk ik", aldus de routinier van de Zwartemeerse club.

Hageman viel in de tweede helft in voor Joel Huesmann, scoorde meteen, maar bij zijn tweede scoringskans ging het mis. "Ik voelde het knappen en wist het meteen. Dit is foute boel."De rechteropbouwer koos er een half jaar geleden bewust voor om niet onder het mes te gaan. "De voorste kruisband is weg. Een operatie is dan een optie, maar dan zit je twee maanden thuis en dat kan ik me echt niet veroorloven met mijn werk. Dat was anders geweest als ik een jaar of 21 zou zijn geweest."Hageman vervolgt: "Het is balen dat het zo loopt. Ik had in mijn loopbaan graag nog een landstitel gepakt en ik heb echt het idee dat dat dit jaar kan. Mijn rol was duidelijk en die vond ik prima als stand-in voor Joel Huesmann. Met tien minuten per helft, ook om Huesmann te ontasten, was ik al dik tevreden.