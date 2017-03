Ondernemend: Zwierige kunst uit Echten

Erik Zwezerijnen omschrijft zijn kunst als zwierig-figuratief (foto: Robbert Oosting)

ECHTEN - “Ik schilder heel graag met mijn handen, dan voel je de materie echt”, vertelt kunstenaar Erik Zwezerijnen. Hij werd geboren in het westen, groeide op in Eemster, woont nu in Duitsland, maar heeft nog steeds een atelier in het Huus mit de Belle in Echten.



“Mijn stijl omschrijf ik het liefst als zwierig-figuratief. Figuratief omdat je kunt zien wat ik bedoel, maar zwierig omdat het op een heel fantasierijke manier is uitgebeeld.”



Commerciële kant

Naast kunstenaar is Zwezerijnen ook ondernemer. “Ik maak vooral uit mijn gevoel als kunstenaar en het is heel mooi om te zien dat mensen dat mooi vinden. Dat het ook een stukje herkenning voor hen is”, vertelt Zwezerijnen. Daarnaast is hij zich goed bewust dat er ook een ondernemende kant aan het kunstenaarsvak is.



“Aan de ene kant ben je de producent van het product en dan ben ik ook alleen met kunst bezig. Maar daarna, als het doek klaar is, en je wilt dat het bij een volgende eigenaar terecht komt, dan zul je toch dingen moeten gaan bedenken en dan ben je ook ondernemer.”



Kunstenaar in hart en nieren

“Als kind kon ik al aardig tekenen op school, dat is ook zo’n beetje het enige wat ik op school gedaan heb. Ik vond er niet veel aan”, vertelt Zwezerijnen. “Maar op gegeven ogenblik gaat het toch broeien. Dan koop je verf, doeken en je gaat aan de gang. Dan krijg je een soort herkenning, van ja: dit is wat ik wil.”



Toen Zwezerijnen na een periode werken in de muziekwinkel van zijn ouders probeerde op eigen benen te staan, lukte dat niet direct. Maar uiteindelijk lukte het hem om van de kunst te leven. Nu hoeft hij zich daar geen zorgen meer om te maken. Zijn kunst verkoopt goed en niet alleen in Nederland. “Via allerlei kunstcontacten gaat het ook naar New York, Parijs, Barcelona, Monaco, Mexico; het gaat eigenlijk de hele wereld over.”



Stoppen daar denkt hij ook nog niet aan. “Ik ga door tot mijn laatste snik”, glimlacht de kunstenaar.



Kijk hieronder de hele aflevering van Ondernemend terug:

